Ngày 8-7, lãnh đạo VKSND TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động đã trả hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM, đã bị tiêu diệt) cho công an cùng cấp. Lý do trả hồ sơ là để điều tra lại một số lời khai, chứng cứ quan trọng, củng cố vững chắc hồ sơ trước khi truy tố các bị can.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, Công an TP HCM đã bắt tạm giam một đối tượng tên Đạt để điều tra hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết luận hồi tháng 5-2020 của Công an TP HCM thì Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) bị xử lý hình sự hai tội danh: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Ngoài ra, Công an TP HCM còn khởi tố, xử lý Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) cùng 15 người khác về các tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".

Cảnh sát cơ động chốt chặn tại khu vực Lê Quốc Tuấn gây án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), trong các ngày từ 29 đến 31-1, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người khác. Lê Quốc Tuấn đã cướp 3 xe máy và số tiền hơn 802 triệu đồng giao cho bạn bè cất giữ.

Hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn, Tuấn đã chống trả khi bị vây bắt nên Công an TP HCM đã nổ súng tiêu diệt, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đình chỉ điều tra đối với Tuấn.

Quá trình bỏ trốn, Lý Văn Mè (bạn Tuấn) đã mua sim card điện thoại, gặp Tuấn ở khu nhà hoang giao sim cho Tuấn sử dụng. Tuấn đã nhờ người dùng xe máy chở đi trốn, nhưng do có nhiều công an đang truy tìm nên kế hoạch trốn bằng xe máy bất thành.

Sau đó, một người bạn của Tuấn nhắn tin, gọi điện cho Đặng Thanh Ngọc nhờ chở Tuấn đi Vũng Tàu bằng taxi giá 2 triệu đồng. Ngọc đồng ý nhưng yêu cầu Tuấn phải tháo súng, tháo đạn quấn băng keo rồi cho vào ba lô mới chở đi. Tuy nhiên, đến tối 13 rạng sáng 14-2, Tuấn chống trả nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Về số tiền 802 triệu đồng, sau khi cướp được, Tuấn đưa cho nhiều người cất giữ. Nhưng do bị phát hiện nên những người này mang đến công an giao nộp lại.

Về khẩu súng AK và 100 viên đạn, Phạm Thanh Tâm khai rằng mua của một người tại Campuchia với số tiền 20 triệu đồng; mua khẩu K54 và 7 viên đạn giá 7 triệu đồng. Sau khi mang về Việt Nam, Tâm đưa cho Tuấn cất giữ, sau đó Tuấn dùng súng này gây án.

Về dân sự, gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý, vợ một nạn nhân là bà C.N. (SN 1990) yêu cầu bồi thường số tiền 1,6 tỉ đồng.