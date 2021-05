Ngày 8-5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra về một số clip "nóng" ghi lại cảnh "thác loạn" của nhiều đôi nam nữ được cho là ghi lại ở quán bar, karaoke Sunny (đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hình ảnh nhiều nhân viên nữ được cho là "thác loạn" trong quán bar Sunny - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip "nóng" ghi lại cảnh "thác loạn" của nhiều đôi nam nữ. Nhiều người cho rằng những đoạn clip này được cho là ghi lại ở quán bar Sunny, nơi có nhiều ca mắc Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản chỉ đạo công an điều tra làm rõ thông tin trên.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, liên quan đến ổ dịch Covid-19 bùng phát tại quán bar Sunny cũng như một số clip "nóng" được cho là ghi lại ở đây, Công an tỉnh đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ Công an TP Phúc Yên vì gián tiếp gây ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.



Trước đó, Phòng Tài chính-Kế hoạch TP Phúc Yên đã ra văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ ông Vũ Tiến Thành, chủ cơ sở quán bar Sunny.

Quyết định thu hồi này được đưa ra dựa trên căn cứ văn bản làm việc lập ngày 30-4 của Công an TP Phúc Yên với cơ sở bar, karaoke Sunny và căn cứ công văn đề nghị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thanh của Công an TP Phúc Yên. Lý do thu hồi giấy phép được ban hành sau khi cơ quan chức năng xem xét tính chất vi phạm của hộ kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Công an TP Phúc Yên chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 5 người, qua kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.

Cơ sở kinh doanh bar, karaoke Sunny chính là nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán mắc Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở lên phức tạp, khó lường.