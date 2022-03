Chiều ngày 6-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Kim Giàu, trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu ở TP HCM, cho biết ngày 5-3, cô gái tên K (SN 2000, ngụ An Giang) đã gọi điện cầu cứu anh về việc cô bị lừa vào quán Karaoke ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Quán Karaoke ở TP Dĩ An nơi K. làm việc

K. trình bày lúc đầu có người giới thiệu vào quán Karaoke này để mang đồ ăn, thức uống lên cho khách, tuy nhiên lúc vào thì bắt tiếp khách, K. không chịu và xin nghỉ.

Phía quán Karaoke bảo nếu nghỉ phải trả tiền môi giới 8 triệu đồng, K. nói không có tiền thì quán dọa rằng sẽ bán K. K. đã nghĩ quẩn và nhảy từ lầu 5 xuống đất.

Cô gái được chuyển xuống Bệnh viện Quân đoàn 4, sau đó thì anh Giàu xin chuyển lên Bệnh viện Quân y 175.

Theo anh Giàu, tình trạng sức khỏe của K. rất xấu, phần từ rốn xuống bị liệt hoàn toàn. Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cho biết phải mổ gấp, tuy nhiên tỷ lệ thành công là 50-50.

"Chi phí phẫu thuật khoảng 100 triệu đồng, tôi đã kêu gọi tất cả anh em coi có nhà hảo tâm nào không để giúp bé. Riêng tôi, đã giúp bé gần 10 triệu đồng rồi", anh Giàu cho hay.

Khi phóng viên hỏi, tại sao K. lại cầu cứu đến anh, anh Giàu cho biết do trước đó K. mắc Covid-19 mà nhóm của anh lại chuyên đi cung cấp oxy nên có giúp đỡ. Khi xảy ra chuyện chẳng lành, K. đã gọi điện cầu cứu anh.

Chị gái của K. lo lắng cho tình hình sức khỏe của em mình và nói đang chờ công an điều tra để làm sáng tỏ mọi việc.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều tối 5-3 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cô gái tên K. (22 tuổi, quê An Giang) bị lừa bán vào một quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương,

Cô gái này khi vào quán karaoke nói trên thì bị ép ngồi với khách, uống bia, bấm bài hát nên đã xin nghỉ. Tuy nhiên, người của quán yêu cầu cô phải trả tiền cho người giới thiệu đến quán để làm việc nên cô này sợ hãi đã nhảy lầu tự tử.



Phía Công an TP Dĩ An thì cho rằng thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc. Việc K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.