Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 4-10, công an xã Nhơn Hòa Lập do thiếu tá Em, Trưởng công an trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm tuyến kênh Thanh Niên giáp địa bàn xã Bắc Hòa. Nhìn thấy xuồng máy của anh Trần Văn Công và anh Nông Văn Toàn (cùng ngụ xã Bắc Hòa) chạy phía trước do nghi dùng xung điện chích bắt cá, chuột ven kênh nên đuổi theo. Khi 2 xuồng máy vừa tiếp cận nhau, khẩu súng quân dụng loại AK trên tay thiếu tá Em bị "cướp cò" làm viên đạn bắn vào vùng bụng thủng ra sau lưng của anh Công. Ngay sau đó gia đình đã đưa anh Công đi bệnh viện cấp cứu.

Vết thương ở vùng bụng thủng ra sau lưng của anh Công.

Chiều ngày 21-10, anh Công cho biết vết thương đã ổn định, Bệnh viện 7A (TP HCM) đã cho anh xuất viện về nhà tiếp tục uống thuốc.