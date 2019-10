Trưa 11-10, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh (Long An) xác nhận có vụ nổ súng khiến một người dân bị thương. Hiện cảnh sát điều tra tỉnh đang thụ lý giải quyết sự việc này. Trao đổi qua điện thoại, Công an tỉnh Long An cho biết đang xác minh để xử lý vụ việc.

Trước đó, chiều 4-10, anh Trần Văn Công (SN 1985) cùng Nông Văn Toàn (SN 1995, cùng ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh) chạy xuồng máy chạy dọc kênh Thanh Niên để dùng xung điện bắt cá và chuột đồng. Lúc này, Công an xã Nhơn Hòa Lập do thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã cùng công an viên đang đi tuần tra, yêu cầu xuồng anh Công và Toàn dừng lại kiểm tra.

Do không nghe hiệu lệnh, anh Toàn tiếp tục chạy nên xuồng máy của công an xã lập tức đuổi theo. Khi đến gần, thiếu tá Em đã bắn nhiều phát chỉ thiên để cánh cáo. Tuy nhiên, lúc hai xuồng vừa cặp vào nhau, súng của thiếu tá Em bị cướp cò, làm 1 viên đạn trúng vào vùng bụng anh Công.

Anh Công khi đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Sau đó, gia đình anh Công đã chuyển anh vào Bệnh viện Long An, sau đó đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Đến chiều 10-10, anh Công đã được chuyển sang Bệnh viện 7A tiếp tục điều trị.

Theo anh Toàn, xuồng máy của anh và anh Công đang chạy trên địa bàn xã Bắc Hòa chứ không phải xã Nhơn Hòa Lập nhưng công an xã Nhơn Hòa Lập lại chạy sang để bắt .

"Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Thêm có đến thăm hỏi và đưa tiền điều trị nhưng gia đình tôi không nhận" - anh Công cho biết.