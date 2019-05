Đôi nam nữ nghi bắt cóc ở Phú Quốc: Người mẹ tiết lộ thông tin “sốc”

17/05/2019 12:01

Cùng ngày, tiếp xúc với Báo Người Lao Động, chị Lê Thị Thùy Dương (27 tuổi; ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc), mẹ bé Huỳnh Lê Gia Bảo (17 tháng tuổi), cho biết Phong là bạn của chồng chị. Phong ra Phú Quốc xin làm việc ở gia đình chị gần được một tháng.

Khi đang làm việc, Phong có nói dẫn vợ con ở thành phố ra thăm và xin ở lại nên gia đình chị Dương tạo điều kiện cho cả gia đình ở lại. Phong dẫn Linh và một cháu bé khoảng 3 tuổi về nhà ở nhà chị Dương được khoảng 1 tuần thì cả 2 dẫn cháu bé đi đâu đó 5 ngày rồi về lại. Lúc trở về thì Phong về trước, Linh về sau; còn cháu bé thì không thấy đâu.

"Không biết cháu bé (đi theo Phong và Linh) có phải con ruột của họ hay không. Tôi thấy cả 2 không quan tâm, chăm sóc mà đánh đập rất nhiều khiến cháu bé thấy người lạ là hoảng sợ", chị Dương cho hay.

Chị Dương thông tin thêm, để bắt bé Gia Bảo, Phong và Linh có thể đã lên kế hoạch sẵn từ trước. Bởi lẽ, khi Linh trở về nhà chị Dương thì trở nên rất gần gũi với bé Gia Bảo hơn, thường mua bánh cho bé ăn. Khi chị nhờ Phong giữ con thì Linh đã nhanh chân bồng cháu bé đi. Khi không thấy con, chị Dương hỏi thì Phong bảo vợ mình bồng ra tiệm Internet rồi giả vờ đi tìm. Tuy nhiên, sau đó Phong và Linh đã dẫn cháu bé đi luôn, không về.

Trước khi bồng cháu Gia Bảo đi, Phong và Linh lấy một cái áo, cục sạc xe điện của con trai chị để sẵn ở ngoài rồi mang đi theo. Để tránh sự truy tìm của người nhà, Phong đã mua một vé tàu đi Rạch Giá nhưng không đi, sau đó dùng xe máy chở cháu Linh và cháu Gia Bảo xuống An Thới đi nhờ một tàu sang Hà Tiên.

Như đã thông tin, trưa 14-5, do có việc ra ngoài nên vợ chồng chị Dương nhờ Phong và Linh giữ hộ con ruột của mình là cháu Gia Bảo. Thế nhưng, khi quay trở về nhà thì chị Dương không nhìn thấy Phong, Linh và đứa con trai đâu nên tức tốc đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên vợ chồng chị Dương vội đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc, đồng thời nhờ kiểm tra những người chuẩn bị xuống tàu về đất liền để ngăn chặn việc con trai bị bắt cóc, đưa đi xa.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang biết được 2 đối tượng này đã thuê chiếc tàu gỗ vượt biển về TP Hà Tiên (Kiên Giang) nên tiến hành công tác vây bắt. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ bắt giữ 2 đối tượng này trên chuyến xe khách để về TP HCM.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận trong quá trình đi đã lấy của gia đình chị Dương 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe điện. Để có chi phí đi lại, Phong bán cho chủ tàu gỗ 1 chiếc xe đạp điện với giá 3,2 triệu đồng rồi sắm 1 chiếc điện thoại di động. Trong khi đó, Phong yêu cầu Linh cùng tháo bỏ sim số điện thoại đang dùng trong 2 máy để chị Dương không thể liên lạc được.

Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc, Phong và Linh khai nhận do thấy bé Gia Bảo bụ bẫm dễ thương nên cả 2 muốn đưa về TP HCM để chơi cùng với con gái ruột chứ không phải đem đi bán hay đòi tiền chuộc gì cả. Sau đó, khoảng vài ngày sẽ đem bé trai này ra Phú Quốc trả lại cho vợ chồng chị Dương.

Phong từng có tiền án và bị đi tù. Khi ra tù, Phong không có việc làm nên xin ra Phú Quốc làm cho gia đình chị Dương.

