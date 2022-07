Chiều 22-7, tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa vận động thành công đối tượng Đặng Trọng Hải (SN 1992, ngụ tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) từ Đài Loan (Trung Quốc) về địa phương đầu thú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 10-2-2014, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 4-2-2014 tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, khởi tố các bị can liên quan.

Đặng Trọng Hải tại cơ quan điều tra

Đến ngày 19-2-2014, Hải bị cơ quan chức năng khởi tố tội danh gây rối trật tự công cộng khi cùng các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án. Ngay sau khi biết mình bị khởi tố, Hải đã nhanh chóng bỏ trốn và xuất cảnh ra nước ngoài.

Đến ngày 17-3-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định số 11 truy nã Hải.

Sau một thời gian được Công an huyện Can Lộc và gia đình vận động, Hải đã từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về nước rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 20-7-2022.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.