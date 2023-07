Ngày 18-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Quốc Bảo (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội gây rối trật tự công cộng. Các quyết định trên được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Quốc Bảo

Theo công an, vào khoảng 21 giờ ngày 27-7-2022, Bảo đưa con gái là em Đ.N.T. (11 tuổi) đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu và điều trị do bị mắc xương cá.

Tại đây, em T. được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bị hóc xương, đau nhẹ vùng cổ, sức khỏe bình thường và chỉ định đến khoa tai - mũi - họng thăm khám, gắp xương.

Sau đó, Bảo cùng em T. ngồi chờ 10 phút. Lúc này, Không thấy bác sĩ điều trị cho con nên Bảo đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ P.H.T. (Trưởng ca trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định) đang ngồi xem phim X-quang, CT để điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng.

Bác sĩ T. giải thích tình trạng sức khỏe của em T. và đề nghị chờ bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng đến khám nhưng Bảo không đồng ý nên đã lớn tiếng chửi, đe doạ, hành hung, bóp cổ rồi xô ngã bác sĩ T. Có người can ngăn, Bảo cũng tiếp tục chửi mắng, đe doạ đòi đánh chết bác sĩ T.

Sau đó, Bảo đã đưa em T. đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và được xác định không có dị vật trong cổ, sức khỏe bình thường. Tiếp đó, Công an quận Bình Thạnh mời Bảo đến làm việc. Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bản thân rất ăn năn, hối hận với việc làm của mình.

Công an Quận Bình Thạnh xác định hành vi của Bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân của bác sĩ T. và ca trực của khoa cấp cứu, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ T. và ca trực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.