Chiều 14-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tuyết Ngoan (36 tuổi), Trần Tuyết Phương (42 tuổi), Huỳnh Chí Hiền (33 tuổi), Huỳnh Văn Xanh (45 tuổi) và Trần Chí Toàn (29 tuổi) - cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - để điều tra về hành vi cướp tài sản. Năm bị can cùng trong một gia đình.



Năm đối tượng cướp tài sản của vợ chồng cụ ông ở Cà Mau

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 7-7, vợ chồng cụ ông Nguyễn Hữu Hiệp và bà Phạm Thị Lan (70 tuổi; ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) đang ngủ thì bị nhóm người bịt mặt khống chế cướp tài sản.

Sau khi đánh bị hại ngất xỉu, nhóm người trên đã cướp 5 chỉ vàng 24K, 20 triệu đồng, 1 điện thoại và 1 vòng cẩm thạch. Nhóm đối tượng xuống vỏ lãi tẩu thoát sau khi gây án.

Đội hình sự Công an huyện Phú Tân đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ các đối tượng chỉ sau vài giờ gây án. Hiền và Phương có mối quan hệ quen biết với bị hại. Cả hai đã từng được vợ chồng cụ ông này cho mượn tiền những lúc khó khăn, túng thiếu.