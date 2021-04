Bộ Công an vừa đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Văn Thới cùng 8 đồng phạm tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Cảnh Chân (cựu cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) tội "Môi giới hối lộ". Đây là những đối tượng in án, bán logo xe không rõ nguồn gốc; thông đồng tổ chức bảo kê xe quá tải.

Căn cứ lời khai về việc "chung chi" tiền bảo kê, cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai; tổ chức nhận dạng, đối chất giữa các đối tượng với nhiều CSGT, TTGT.

Giúp vì tình cảm

Kết quả, 4 cá nhân thừa nhận quen biết Nguyễn Văn Thới, gồm: ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT Công an quận 8; ông Nguyễn Đức Toàn, cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn; ông Tô Văn Sỹ, nguyên Phó Đội trưởng, Đội CSGT Công an huyện Củ Chi; ông Nguyễn Duy Khánh, nguyên cán bộ Trạm CSGT Tân Túc - Công an TP HCM. Trong đó, ông Khánh đang trốn truy nã sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, ông Tuấn Anh và Thới có mối quan hệ quen biết từ năm 2014. Một số lần, khi tổ công tác của ông Tuấn Anh tuần tra ngoài đường, Thới có điện thoại xin bỏ qua xe quá tải. Vì tình cảm nên ông Tuấn Anh có giúp đỡ bằng cách làm ngơ một số lỗi lỗi vi phạm nhẹ. Trường hợp vi phạm cụ thể thì ông này không nhớ. Như tất cả cán bộ làm việc với cơ quan điều tra trong vụ án, ông Tuấn Anh khẳng định bản thân không nhận tiền. Hay ông Nguyễn Đức Toàn giải thích trong quá trình ông thực hiện nhiệm vụ, Thới có liên hệ rồi đặt vấn đề bảo kê xe có dán lô gô. Song, ông Toàn không giải quyết, không nhận tiền.

Quen biết Lê Thị Cẩm Vân (đồng phạm với Thới), ông Lê Ánh Dương, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 – Công an tỉnh Đồng Nai, nói rằng Vân đặt vấn đề bảo kê nhưng ông không giúp, cũng chưa bao giờ nhận tiền.

Đối chất, một đối tượng khác khai rằng y làm theo lời Thới, mang tiền đưa ông Phạm Văn Hùng (Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái – Công an TP HCM) với mục đích nhờ ông Hùng bảo kê xe quá tải dán logo. Trái lại, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái phủ nhận lời khai trên.

Những cán bộ CSGT còn lại (ông Huỳnh Công Thắng, Phó Đội trưởng Đội CSGT An Lạc; ông Lê Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT An Sương - Công an TP HCM…) đều quả quyết họ không quen biết các đối tượng. Tất cả CSGT cam kết không có hành vi nhận tiền bảo kê xe quá tải.



Nhóm tội phạm ở tòa sơ thẩm



Tòa án cho rằng cần làm rõ hành vi nhận hối lộ

Trước khi quyết định hủy bản án sơ thẩm, tòa phúc thẩm nhận định quan điểm của cơ quan điều tra về việc giải quyết những trường hợp cán bộ nói trên là chưa hợp lý. Cụ thể, tòa phúc thẩm chỉ rõ trong kết luận điều tra đề cập đến lời khai có nội dung đưa tiền hối lộ; Cơ quan CSĐT sẽ thống nhất với thanh tra Bộ Công an có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ giúp đỡ Thới và đồng bọn trong việc bỏ qua lỗi sai phạm. Quan điểm này không hợp lý, không làm yên lòng người dân. Tòa phúc thẩm nhận thấy những cán bộ đã có hành vi vi phạm là nhận hối lộ của các đối tượng (đã bị kết luận tội "Đưa hối lộ") đến mức phải xử lý kỷ luật. Hành vi như vậy đã phạm tội "Nhận hối lộ".

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng TAND Cấp cao tại TP HCM không khách quan khi nêu quan điểm như trên. Dù các đối tượng có hành vi phạm pháp đã cung cấp đúng tên tuổi, chức vụ…; nhưng đây chỉ là lời khai một phía. Trong khi đó, những cán bộ trên không thừa nhận họ có nhận tiền. Cơ quan pháp luật không tìm ra chứng cứ trực tiếp hay gián tiếp chứng minh CSGT, TTGT kể trên có hành vi nhận hối lộ. Do đặc thù công tác nên cán bộ công khai số điện thoại cá nhân. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải nên Thới và đồng bọn biết số điện thoại những cán bộ trên là việc bình thường. Cơ quan điều tra không có căn cứ truy xét, xác minh mối quan hệ giữa người vi phạm, người bán lô gô, người xử lý. Pháp luật chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ.