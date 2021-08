Theo bản án, sáng ngày 16-8-2021, ông Lê Kim Luân (27 tuổi, trú tại khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển xe máy từ nhà vào TP Phan Thiết để sửa loa.

Sau khi né chốt kiểm dịch bằng đường hẻm để vào TP Phan Thiết sửa loa xong, Luân đi đến chốt số 5 trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Phan Thiết) nơi có Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của phường Xuân An đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, ông Nguyễn Hải Nam – thành viên Tổ kiểm dịch ra hiệu lệnh cho ông Luân dừng xe để kiểm tra các giấy tờ liên quan.



Do không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân đã không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe máy tăng ga, vượt qua chốt kiểm dịch. Thấy vậy, ông Nam điều khiển xe máy chở ông Đặng Văn Phúc truy đuổi, yêu cầu Luân dừng lại để kiểm tra.

Khi Luân chạy đến khu dân cư Bắc Xuân An (thuộc khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết) - cách chốt kiểm dịch khoảng 300 mét, do trên đường có để ống bi bằng bê tông chặn ngang, Luân không thể vượt qua được nên dừng xe lại.

Lúc này hai thành viên Tổ kiểm dịch truy đuổi đến yêu cầu Luân xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, Luân không chấp hành mà quay đầu xe lại rồi điều khiển xe đâm vào xe của ông Nam nhằm tẩu thoát thì bị hai ông Nam và Phúc giữ xe lại.

Luân tiếp tục dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt ông Nam làm vỡ ốp nhựa phía trước mũ bảo hiểm mà ông Nam đang đội và gây thương tích chảy máu vùng đuôi mày phải, trầy sướt má trái.

Bị cáo Luân thừa nhận hành vi trước tòa

Sau đó, ông Nam và ông Phúc khống chế bắt giữ được Luân đưa về trụ sở Công an phường Xuân An để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Lê Kim Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hành vi nêu trên của Lê Kim Luân đã làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 của phường Xuân An, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch Covid 19, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, TAND TP Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim Luân 12 tháng tù giam.

Tông vào xe CSGT, vượt chốt kiểm dịch

Cùng ngày, TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lưu Văn Chiến (SN 1984, trú thôn Nà Hin, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn) về tội "chống người thi hành công vụ".



Theo cáo trạng, lúc 13 giờ 25 phút ngày 16-7, tài xế Lưu Văn Chiến điều khiển xe ô tô BKS 29B-0625 lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hướng Bắc – Nam.

Khi đến vị trí chốt chặn C20.2 (địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh – cán bộ trực chốt ra hiệu dừng xe để kiểm soát dịch Covid-19, Lưu Văn Chiến mở cửa xe bước xuống xe và cầm 1 tập giấy tờ đưa cho đồng chí Thanh kiểm tra.

Do không có giấy tờ tùy thân cá nhân của Chiến để đối chiếu thông tin ghi trên phiếu kiểm soát, Thượng úy Thanh yêu cầu Chiến xuất trình GPLX để đối chiếu. Vì trước đó đã bị tước GPLX và sợ bị xử phạt nên Chiến giả vờ nói với đồng chí Thanh "Đây, đây, bằng lái đây" rồi giật lấy tập giấy tờ liên quan và nhanh chóng lên xe ô tô, nổ máy xe bỏ chạy.

Bị cáo Lưu Văn Chiến tại tòa sơ thẩm sáng 31-8

Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh chạy đến trước đầu xe yêu cầu Chiến xuống xe để hoàn tất thủ tục kiểm tra nhưng đối tượng vẫn không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước.

Chiến đạp ga cho xe chạy, đẩy Thượng úy về phía trước khoảng 7m thì Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh tránh ra khỏi đầu xe, còn Chiến lái xe bỏ chạy.

Thấy Chiến bỏ chạy, Thượng úy Thanh phối hợp cùng lực lượng tại chốt sử dụng xe tuần tra truy đuổi theo khoảng 5km thì bắt giữ được Chiến cùng phương tiện.

HĐXX TAND huyện Hòa Vang đã tuyên Lưu Văn Chiến mức án 30 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".