Ngày 3-4, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý những sai phạm tại cơ sở massage Relax One (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do Đỗ Viết Dương (SN 1994) làm chủ. Cơ sở này được xác định đã có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh.



Kiểm tra tại cơ sở massage (ảnh: C.A.Đ.N)

Trước đó, chiều 2-4, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở massage Relax One vẫn đang hoạt động bình thường, bất chấp lệnh dừng để phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện quả tang tại hai phòng ở lầu 1 có hai nhân viên nữ đang có hành vi massage "kích dục" cho 2 khách nam.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở khai nhận tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage "kích dục" với giá 200.000 đồng và 400.000 đồng/lần. Trong đó, nhân viên phục vụ sẽ được khách boa tương ứng với số tiền của gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền boa đó.

Tại sổ ghi chép hàng ngày của cơ sở cho thấy mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách đến đây để "kích dục".