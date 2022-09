Ngày 9-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện nay, Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, bổ sung một số việc liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) trước khi chuyển cơ quan VKSND tỉnh.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Liên quan đến vụ án này, trước đó, tại Bình Dương, 6 cá nhân có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh. Đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Sáu người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ở một diễn biến khác, VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng để CQĐT Công an thành phố làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác.

VKSND TP HCM đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.