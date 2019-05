Đột kich kiểm tra MTV Nhạc Trẻ, phát hiện 70 khách dương tính với Ketamin

10/05/2019 22:32

Chiều 10.-5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Long An kiểm tra đột xuất tụ điểm karaoke khá nổi tiếng tại trung tâm huyện. Thời điểm kiểm tra phát hiện có nhiều nam, nữ sử dụng trái phép chất ma túy, test nhanh cho kết quả dương tính. Tụ điểm được xác định là Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 9-5, trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Lức tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức (khu dân cư Mai Thị Non thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức). Do bị bất ngờ, toàn bộ nhân viên ở đây không kịp phản ứng hoặc báo động đến các phòng đang có khách ca hát. Thời điểm này, 8 phòng hát karaoke hoạt động có mặt 71 khách đang ca hát (nữ 26 người, nam 45 người). Tại 7 phòng karaoke phát hiện nhiều nhóm sử dụng trái phép ma túy. Trên bàn và xung quanh ghế có một số bịch chất bột màu trắng, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh (test) cho kết quả 70 nam nữ đều dương tính với chất Ketamin (chỉ có 1 trường hợp âm tính). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức hoạt động hát karaoke quá giờ quy định, cùng một số vi phạm khác. Nhiều thanh niên cho biết, đây là điểm karaoke có thể xem lớn nhất nhì ở huyện Bến Lức, hoạt động bất chấp giờ giấc, dù ở gần các cơ quan công quyền của huyện.





Tin-ảnh: H.Minh