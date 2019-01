Dùng chất bẩn đến nhà chồng cũ của con nợ để "khủng bố"

28/01/2019 12:00

Ngày 28-1, cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) điều tra vụ việc các đối tượng cho vay nặng lãi ném sơn và chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ.



Cổng nhà của ông S. bị ném đầy chất bẩn và sơn đỏ

Theo ông N.V.S (ngụ đường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu), ông và vợ đã ly hôn từ 2 năm nay, mọi tài sản liên quan đến hôn nhân đã được tòa án giải quyết, theo đó ông S. được sở hữu và ở trong căn nhà ở đường Nguyễn An Ninh. Hai bên không có khiếu nại liên quan đến bản án. Sau khi ly hôn, bà Th. không còn ở căn nhà trên và đi đâu không rõ.

Gần đây lại xuất hiện một số đối tượng đến nhà ném chất bẩn, sơn đỏ vào căn nhà ông đang sinh sống vì cho rằng vợ cũ của ông có nợ tiền. Ông S. tìm hiểu thì được biết sau khi ly hôn, bà Th. đã vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi. Do không biết tìm bà Th. ở đâu nên các đối tượng này đã đến nhà ông S. để tìm.

Việc bị các đối tượng cho vay "khủng bố" bằng chất bẩn và sơn khiến ông S. bất an nên đã yêu cầu công an xử lý. Trước đó, công an phường 7 cũng đã mời các đối tượng tình nghi lên làm việc.





Tin, ảnh: Ngọc Giang