Nhóm đòi nợ thuê chặn xe ô tô, “bắt cóc” đánh đập tài xế đòi tiền chuộc

09/01/2019 12:33

Ngày 8-1, theo thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, công an đang tạm giữ 8 đối tượng, gồm: Bùi Văn Hổ (SN 1987, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Phạm Quốc Báo (SN 1994), Đào Duy Khánh (SN 1991), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1975), Nguyễn Thị Vượng (SN 1971, cùng trú tại TP Vinh); Ngô Tuấn Dũng (SN 1973, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Lưu Văn Hùng (SN 1989) và Hà Huy Ý (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đòi nợ thuê tại cơ quan công an. Ảnh: Theo Truyền hình Nghệ An

Trước đó, theo thông tin ban đầu, anh L.V.T. (SN 1978), trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An có nợ Bùi Văn Hổ số tiền gần 240 triệu đồng đến kỳ hạn thanh toán nhưng chưa trả nên Hổ đã thuê nhóm đối tượng trên đòi nợ.

Trong lúc anh T. đang lái xe chở hàng thì bị nhóm đối tượng trên chặn xe, khống chế yêu cầu người nhà phải đưa tiền để chuộc người và hàng hóa.

Ngày 7-1, khi nhóm đối tượng trên đang giữ người, đánh đập anh T. tại khu vực khối 4 thị trấn Hưng Nguyên đã bị Công an huyện Hưng Nguyên ập vào bắt giữ.



Được biết, đây là ổ nhóm gồm nhiều đối tượng chuyên tổ chức cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Hải Vũ