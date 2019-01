Được tin tưởng nhờ trông nhà, hiếp dâm con gái mới 9 tuổi của bạn

13/01/2019 16:13

Ngày 13-1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan công an đang tạm giữ giữ hình sự Nguyễn Trọng Tải (SN 1986, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 10-1, Nguyễn Trọng Tải có đến nhà một người bạn ở huyện Đô Lương chơi. Do có việc đi ra ngoài nên người bạn tin tưởng nhờ Tải trông nhà hộ.

Lúc người bạn đã đi ra ngoài, thấy cháu N. (SN 2010, con gái bạn), Tải đã rủ cháu sang nhà ông bà nội cháu chơi. Tại đây, lợi dụng nhà không có người, Tải đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N..

Thực hiện xong hành vi đồi bại với cháu N., Tải đi về nhà. Sau đó, biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Trọng Tải đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Trọng Tải trước pháp luật.

Hải Vũ