Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (có địa chỉ ở TP Hải Phòng), cho biết đơn vị của ông nhiều lần bị liên minh "mai táng" mà Đường "Nhuệ" là kẻ cầm đầu chèn ép, đe dọa và "khủng bố" khi ông nhận dịch vụ mai táng tại Thái Bình.



Đánh người, đập phá tài sản

Vụ việc xảy ra gần đây nhất theo ông Phú là vào 21 giờ ngày 8-3. Khi đó, gia đình một nhân viên công ty ông có người mất nên nhờ cho xe về xã Tân Tiến (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đưa người qua Hải Phòng hỏa táng. Tuy nhiên, khi xe vừa về tới gần nhà thì xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy chặn đầu, dùng gạch ném vỡ kính trước xe. "Vụ việc đã được chúng tôi báo cáo chính quyền, công an địa phương và đã lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ" - ông Phú nói. Cũng theo ông Phú, vài năm gần đây, nhất là khi có Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình xuất hiện, các cơ sở mai táng của Hải Phòng khó có thể chen chân vào địa bàn Thái Bình.

Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình - nơi Đường “Nhuệ” cắt phế 500.000 đồng/người khi các cơ sở dịch vụ mai táng đưa người tới hỏa thiêu. Ảnh: THANH TUẤN

Tương tự, ông Phạm Văn Đại, Giám đốc Công ty Dịch vụ Tang lễ Tân Đại (tỉnh Hải Dương), cho hay trước đây, ông có liên kết với một số người trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhận làm dịch vụ cho người quá cố. Tuy nhiên, từ năm 2017, công ty ông nhận 1 đám ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đưa tới Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình để hỏa táng. Trong lúc trở về thì xe của công ty ông bị người của Đường "Nhuệ" chặn đường ở khu vực cầu Nghìn (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Thấy nhóm người mặt đằng đằng sát khí xuất hiện, lái xe tang sợ quá không mở cửa xe thì Đường "Nhuệ" xuất hiện yêu cầu xuống xe, nói sẽ không đánh. "Tuy nhiên, sau đó chúng tháo lốp xe, đánh lái xe nhiều cái vào mặt" - ông Đại kể. Ông Đại cho hay từ năm 2017 đến 2019, công ty ông nhiều lần bị người của Đường "Nhuệ" phá xe, đánh tài xế khi làm dịch vụ mai táng ở Thái Bình. "Những lần như thế công ty tôi đều tới cơ quan công an trình báo nhưng không được giải quyết" - ông Đại khẳng định.

Cũng theo ông Đại, liên quan tới sự việc này, sau khi Nguyễn Xuân Đường bị bắt, ông và lái xe cũng đã được Công an huyện Quỳnh Phụ triệu tập tới cơ quan công an ngày 13-4 để lấy lời khai. "Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ sang Hải Dương để làm việc với tôi" - ông Đại thông tin.

Những lời bào chữa lấp liếm

Chiều 20-4, ông N.V.C, phó giám đốc một đơn vị làm dịch vụ mai táng ở TP Thái Bình, cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập nhiều lần để lấy lời khai, làm rõ việc ông C. được Đường "Nhuệ" nhờ thu tiền "báo ca" với số tiền 500.000 đồng/ca hỏa táng của các cơ sở dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cũng theo ông C., trước đây, ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Tang lễ Hoàng Long (chủ Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định) đã ủy quyền cho Công ty Thành Phát lập văn phòng kinh doanh tại tỉnh Thái Bình, tiếp nhận các trường hợp đăng ký dịch vụ hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình của các cơ sở dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, mỗi trường hợp hỏa táng, các đơn vị dịch vụ mai táng sẽ phải nộp mức phí 4,3 triệu đồng cho Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, qua Công ty Thành Phát. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, ông Trần Ngọc Giao đã nhóm họp với các công ty dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Công ty Thành Phát và thông báo chuyển giao công việc cho ông Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ").

Theo đó, việc tiếp nhận các ca hỏa táng với Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình sẽ qua Công ty Dương Đường do ông Đường "Nhuệ" làm chủ. Kể từ đó, ngoài mức phí 4,3 triệu đồng phải nộp cho Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, 32 cơ sở dịch vụ mai táng tại Thái Bình phải nộp cho Đường "Nhuệ" 500.000 đồng tiền báo ca. "Tôi chỉ mới quan hệ với Đường "Nhuệ" thôi. Cách đây không lâu, anh Thái là em của Đường trực tiếp nhận báo ca nhưng do có việc bận nên anh Đường nhờ tôi đứng ra thu tiền "báo ca" trong khoảng thời gian 2 kỳ (1 tháng - PV) của các cơ sở dịch vụ mai táng. Quá trình làm việc với cơ quan công an tôi đã trình bày hết rồi. Bản thân tôi có công ty dịch vụ mai táng cũng phải nộp tiền "báo ca" 500.000 đồng cho Công ty Đường Dương" - ông C. cho biết.

Không những không nhận ra cái sai, ông C. lại cho rằng trước kia, giữa Thái Bình với tỉnh nọ, tỉnh kia cũng có sự tranh chấp. "Việc thành lập Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình thu tiền là sai trái, anh Đường làm sai thì anh ấy phải chịu nhưng nếu không có anh ấy thì chắc chắn hoạt động này ở Thái Bình sẽ chao đảo" - ông C. bào chữa kiểu lấp liếm.

Tương tự, ông Khoản, chủ cơ sở mai táng xã Đông La (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), nói là thành viên nên ông được Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình giao quản lý 10 xã trên địa bàn huyện. Khi được hỏi ngoài 10 xã được giao quản lý, ông có sang địa bàn khác hoạt động không thì ông Khoản cho hay: "Đã chia địa bàn thì địa bàn của ai người đó làm để tránh va vào nhau".

Một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận sau khi khởi tố, bắt tạm giam Đường “Nhuệ” về tội “Cố ý gây thương tích”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã kết hợp Công an một số địa phương mở rộng điều tra về các hoạt động “làm luật” đối với các công ty dịch vụ mai táng.