Sau khi vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) cùng đàn em bị bắt tạm giam, một số doanh nghiệp (DN) làm dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đứng ra tố cáo bị Đường Nhuệ cưỡng đoạt tiền đưa người chết đi hỏa táng.



"Làm luật" DN mai táng

Ngày 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Q.V.C (Công ty Dịch vụ mai táng Vĩnh Hằng có văn phòng tại tỉnh Thái Bình) cho biết công ty ông đã nhiều lần bị đàn em của Đường Nhuệ o ép, khống chế buộc phải chấp nhận "báo ca" các trường hợp hỏa táng, sau đó nộp theo tháng cho Đường nếu không muốn bị "treo kèn".

Sau khi vợ chồng Đường Nhuệ cùng một số đàn em thân tín bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam, công an cũng đã mời ông C. lên làm việc để xác minh, thu thập thông tin về việc thu tiền các ca hỏa táng tại tỉnh Nam Định và TP Hải Phòng.

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở vợ chồng Đường Nhuệ

Tương tự, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Công ty Hoàng Long (đơn vị sở hữu Đài hóa thân tại Nam Định), cho hay DN đã từng ủy quyền cho Công ty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng về Công ty Hoàng Long.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 12-2017, Đường Nhuệ bắt đầu chèn ép, đánh đập anh N.T.V, nhân viên Công ty Thành Phát, nhằm buộc DN dừng hoạt động để Công ty TNHH Đường Dương độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình.

Theo anh N.T.V, từ cuối năm 2017, anh được một nhân viên của Công ty Đường Dương yêu cầu đến "họp" với Đường Nhuệ. Ngoài anh V., đại diện của 23 văn phòng khác cùng làm về dịch vụ mai táng cũng được gọi đến. Trong cuộc họp, Đường Nhuệ yêu cầu các văn phòng phải ký vào một văn bản "liên doanh". Theo đó, mỗi ca mai táng phải nộp cho nhóm của Đường 500.000 đồng. Những người phản đối liền bị đàn em của Đường dằn mặt ngay tại chỗ.

Để dễ dàng quản lý, Đường Nhuệ cùng đàn em yêu cầu các đơn vị này không được làm việc trực tiếp với Đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định, mà phải thông qua Hiệp hội Tang lễ Thái Bình do công ty của Đường đứng đầu.

Bình quân mỗi tháng, riêng tại Thái Bình có 300 - 400 ca hỏa táng, do địa phương chưa có đài hóa thân nên thường phải đưa sang các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định. Các đơn vị dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình khi nhận đưa người đi hỏa táng đều phải báo cáo chi tiết thông tin về thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường Nhuệ. Căn cứ vào số liệu báo cáo, hằng tháng các công ty tự nộp đủ tiền cho nhóm Đường Nhuệ.

Ai đứng sau, bao che?

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, khẳng định hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành mở rộng điều tra, làm việc với các chủ DN hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường và đồng bọn.

Liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-3 tại Công ty TNHH Đường Dương do Đường cùng vợ chủ mưu, thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho biết sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra, sẽ giải tỏa được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án.

Trước thông tin cho rằng một số vụ việc do Đường và đồng bọn gây ra nhưng chưa bị xử lý, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thông tin hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-3. Cùng với đó, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương.

"Quan điểm của chúng tôi là điều tra, mở rộng triệt để vụ án, không bỏ lọt tội phạm nhưng không làm oan cho người dân" - thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho hay.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm Chiều tối 14-4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Nguyễn Xuân Đường. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi cố ý gây thương tích. Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả điều tra bước đầu lên BCĐ 138/CP trước ngày 30-4 để tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu BCĐ Phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội "Cố ý gây thương tích" của các đối tượng; mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất "xã hội đen" của nhóm đối tượng này, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.