Em trai bị tai nạn giao thông, anh đang nhậu liền vác dao đe dọa cảnh sát

03/05/2019 13:55

Sáng nay 3-5, tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng về hành vi "chống người thi hành công vụ".



Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2-5, tại Km 393+535, trên tuyến Quốc lộ 15A, thuộc địa phận xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải mang BKS 38C-057.47 do Tô Hữu Thắng (SN 1989, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển với xe máy mang BKS 38H6-8281 do anh Lê Hữu Hòa (SN 1983, trú tại xóm Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Chiếc xe máy còn kéo theo phía sau xe cải tiến, trên xe có chở một con bê.

Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thì bất ngờ đối tượng Lê Văn Hùng (anh trai của Hòa) xuất hiện rồi chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng đang làm làm nhiệm vụ. Đồng thời, Hùng ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện việc khám nghiệm hiện trường. Ngoài ra, Hùng còn lấy một con dao dài khoảng 30 cm từ trong cốp xe môtô ra để đe dọa lực lượng chức năng.

Lúc này, lực lượng chức năng đã giải thích cho Hùng nhưng đối tượng vẫn không chấp hành. Trước sự hung hăng của Hùng, cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Bước đầu, Hùng khai nhận trong lúc đang ngồi nhậu cùng với một số người bạn thì nhận được thông tin em trai bị tai nạn. Hùng nói do bản tính nóng nảy, không kiềm chế được bản thân nên đã có những hành vi không đúng. "Giờ nghĩ lại tôi biết mình đã sai, lực lượng chức năng làm như vậy là để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tôi biết hành động của tôi như vậy là không đúng và vô tình đã cản trở lực lượng chức năng làm việc"- Hùng nói.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Anh