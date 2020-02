Bên cạnh việc thăm người yêu, qua một người bạn giới thiệu, Hưng bỏ ra 87 triệu đồng mua 4 gói ma túy đá để dành sử dụng và được khuyến mãi thêm 2 gói ma túy đá loại nhỏ. Hưng mang toàn bộ số hàng "trắng" đó về khách sạn cất giữ. Sau đó, Hưng cùng bạn gái và một người bạn khác ra sân bay về Hà Nội. Dù giấu kỹ ma túy trong người nhưng Hưng không qua nổi cổng an ninh. Nhân viên an ninh sân bay phát hiện trong người hành khách này có đồ vật nghi là hàng cấm. Kiểm tra, công an tìm ra ma túy trong túi quần ngoài, quần trong Hưng mặc trên người.



Xử sơ thẩm mới đây, TAND TP HCM buộc bị cáo Nguyễn Quang Hưng chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 936 g ma túy. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời bị cáo và người liên quan khai tại tòa, cấp sơ thẩm phạt Nguyễn Quang Hưng 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước khi sa lưới ở TP, năm 2016, công an có xử phạt hành chính Hưng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo khai nhận tại tòa rằng bản thân nghiện ma túy từ năm 1997. Hiện mỗi ngày, bị cáo đổ 1 triệu đồng vào ma túy mới có thể cầm cự qua cơn nghiện. Suốt phiên tòa, bị cáo luôn tỏ thái độ thành thật, hối hận. Không chỉ vậy, bị cáo cảm động vì thấy người thân không quản dịch bệnh, từ Hà Nội vào TP HCM dự tòa. Dù thành khẩn nhận tội và tha thiết mong giảm án nhưng bị cáo không thoát khỏi hình phạt thích đáng.