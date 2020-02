Vụ án Trương Phú Cự (tức Cự "bài", Cự "đen"; SN 1957, ngụ thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và đồng bọn bị truy tố tội "Chống người thi hành công vụ" đã khép lại, khi Cự "bài" bị tuyên án 30 tháng tù giam tại phiên xét xử kết thúc ngày 21-2.



Bị cáo Trương Phú Cự, giang hồ cộm cán ở biển Hải Tiến

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người theo dõi phiên tòa sơ thẩm xét xử Cự "bài" và đồng bọn những ngày qua, đó là thái độ lạnh lùng, bình thản, không tỏ ra ăn năn hối cải trước hành vi của mình, dù năm nay Cự "bài" đã 63 tuổi.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Cự "đen" phạm tội mà trước đó đã nhiều lần vào tù ra tội. Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 1-1-1983, Trương Phú Cự bị điều tra, xử lý do có liên quan đến tội "Cố ý gây thương tích", làm tổn hại sức khỏe cho người khác. Đến ngày 28-3-1986, Trương Phú Cự tiếp tục bị lực lượng chức năng xác minh có liên đới đến vụ "Cướp tài sản" và bị TAND huyện Hoằng Hóa kết án 9 năm tù giam.

Tuy nhiên, với bản tính côn đồ của mình, khi ra tù, Cự "bài" lại gây thương tích cho 2 người dân, vụ án được Công an TP Thanh Hóa thụ lý và giao cho cán bộ T. thực hiện điều tra xác minh, Cự đã đánh trọng thương điều tra viên T. của Công an TP Thanh Hóa rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ". Đến ngày 6-6-1994, lực lượng chức năng mới bắt được đối tượng.

Trương Phú Cự và đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm

Ra tù chưa được bao lâu, ngày 1-3-2012, Trương Phú Cự lại gây ra vụ án "Gây rối trật tự công cộng" trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và bị TAND huyện Hoằng Hóa xử phạt 5 tháng tù giam.

Trở về địa phương, Trương Phú Cự vẫn thể hiện bản tính côn đồ của mình khi đứng ra "bảo kê" rất nhiều các nhà hàng, khách sạn ở biển Hải Tiến, gây mất an ninh trật tự tại khu vực này.

Đỉnh điểm là vào mùa du lịch hè năm 2019, đại ca Cự "bài" đã cùng đàn em kéo tới nhà hàng Hưng Thịnh 1 (xã Hoằng Tiến) gây sự rồi sau đó xảy ra hỗn chiến, đánh nhau với người của nhà hàng này. Vụ việc sau đó lôi kéo hàng trăm người tham gia gây mất an ninh trật tự địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động du lịch khiến Công an tỉnh Thanh Hóa phải điều hàng trăm công an, Cảnh sát cơ động về thì sự việc mới dừng lại.

Clip cảnh hỗn chiến, đánh nhau loạn xạ gây mất an ninh trật tự tại Khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tháng 6-2019

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã bắt giữ 11 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng"; 4 đối tượng về tội "Chống người thi hành công vụ". Trong đó, Cự "bài" được xác định là đối tượng xúi giục, lôi kéo kích động người dân chặn xe cứu thương, đánh công an khi lực lượng công an tới giải tán đám đông, đưa người đi cấp cứu.