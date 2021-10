Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Cường (SN 1987; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".



Hiện trường vụ bà S. bị gã hàng xóm sát hại khi đang giặt đồ trước nhà. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10-10, bà Ca Thị S. (SN 1974) đang ngồi giặt đồ trước nhà thì bất ngờ bị Cường xông tới nắm tóc, dùng cây xăm gạo đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Cường tiếp tục dùng cây xăm gạo đâm nhiều nhát vào người ông Nguyễn Văn H. (SN 1985) trong lúc người này đang ngồi câu cá bên bờ kênh gần đó.

Đây là nơi ông H. ngồi câu cá. Ảnh do công an cung cấp

Sau đó, Cường tiếp tục xô xát với ông Ca Văn T. (SN 1952, cha ruột bà S.). Trong lúc xô xát, ông T. bị Cường đâm nhiều nhát. Đến khoảng 3 giờ ngày 11-10, ông T. tử vong tại bệnh viện; còn ông H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Cường cho rằng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi uống rượu. Ảnh do công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận chỉ nhớ vào khoảng 9 giờ sáng 10-10, bị can uống khoảng 1 xị rượu rồi đi ngủ. Khi tỉnh lại, Cường thấy mình nằm ở trụ sở công an xã.