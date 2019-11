Ngày 11-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (SN 1985; ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Nhân lúc bị bắt. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhân vốn là đứa trẻ mồ côi do cha mẹ mất sớm và có phần khờ khạo. Thời gian gần đây, gã khờ này bắt đầu sinh tật đi trộm vặt của hàng xóm nhưng được mọi người thương tình bỏ qua. Chính vì thế mà Nhân tỏ ra chủ quan và rồi ỷ lại, tuyên bố với nhiều người rằng "sẽ không bao giờ bị công an bắt giữ hoặc nếu có cũng thả ra mà thôi". Do đó, đến khoảng 23 giờ ngày 29-10, trong lúc không có tiền tiêu xài, Nhân vào tiệm tạp hóa do chú ruột của mình là Phạm Văn Hải làm chủ để trộm cắp tài sản. Tại đây, Nhân phát hiện có chiếc thùng thiếc nên mở ra lấy 1 điện thoại di động hiệu Samsung, 99 thẻ cào điện thoại nhiều mệnh giá và 230.000 đồng tiền mặt. Ngay sau đó, Nhân lấy toàn bộ số tài sản vừa trộm được cất giấu tại ngôi chùa ở địa phương để chờ cơ hội đem đi tiêu thụ.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng công an địa phương phối hợp với Công an huyện Chợ Mới tiến hành sàng lọc đối tượng và xác định Nhân là nghi vấn số 1 nên mời gã khờ này về trụ sở làm việc. Tại đây, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin lực lượng chức năng thương tình tha thứ 1 lần nữa nhưng tất cả đều quá muộn.