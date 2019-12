Chiều 1-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Lâm Văn Thái Hiền (40 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho công an thị xã Cai Lậy để điều tra về hành vi trộm chó. Ngoài ra, công an còn truy bắt một đối tượng khác đã dùng súng điện bắn trộm chó của nhà dân.

Hiền và tang vật lúc bị bắt

Vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác 3 người ở Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đang trên đường tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Mỹ Thuận - Trung Lương. Khi đến đoạn thuộc xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy thì phát hiện Hiền cùng 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy vậy, hai cẩu tặc bỏ xe, chạy vào khu vườn của người dân. Một CSGT đuổi theo và tóm được Hiền khi y nhảy xuống 1 ao cá, tên còn lại chạy thoát.

Lực lượng chức năng thu giữ 6 con chó đã được Hiền cùng đồng bọn trộm được, 1 chiếc xe Exciter cùng với bộ súng bắn điện.