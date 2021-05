Ngày 13-5, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hà Phương (SN 1996, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trần Thị Hà Phương bị bắt giữ khi ở cùng bạn trai trong khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 11-5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh tạm giữ hình sự đối với Trần Trọng Sơn (SN 1985, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Có được thông tin vụ việc, Phương đã liên hệ với người nhà anh Sơn giới thiệu là công an, yêu cầu người nhà chuyển khoản 30 triệu đồng thì Sơn sẽ được thả tự do.

Sau khi đã nhận được tiền, đến sáng 12-5, Phương tiếp tục yêu cầu người nhà anh Sơn chuyển tiếp 45 triệu đồng. Nghi ngờ bị đối tượng mạo danh công an để lừa đảo, người nhà anh Sơn đã trình báo công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh xác định được Phương đang cùng bạn trai đang ở trong một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh nên tối 12-5, các trinh sát đã vào bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan cùng 30 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Được biết, Phương là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Thị Hà Phương theo quy định của pháp luật.