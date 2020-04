Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thuyền (ngụ tỉnh Hậu Giang) và Vương Văn Phước (ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan này cũng khởi tố, bắt tạm giam Thái Văn Tinh (ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Đối tượng Nguyễn Minh Thuyền

Trong thời gian sau Tết Canh Tý 2020, Thuyền và Phước bàn bạc dùng xe gắn máy dạo quanh các đoạn đường vắng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, Thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng để cướp tài sản người đi đường.

Đối tượng Thái Văn Tinh

Khi gặp "con mồi", Thuyền và Phước ép xe, mạo danh lực lượng công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, lợi dụng khi họ sơ hở thì ra tay. Nếu bị chống cự, các đối tượng dùng gậy 3 khúc tấn công để thoát thân.

Đối tượng Vương Văn Phước

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong quá trình "hành nghề" đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản, tất cả đều được đem bán cho Thái Văn Tinh (ngụ tại huyện Củ Chi, TP HCM) để lấy tiền tiêu xài.