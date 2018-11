Gia đình chưa khắc phục 203 tỉ đồng như nguyện vọng Vũ “nhôm”

03/11/2018 17:31





Theo dự kiến, ngày 27-11, TAND TP HCM sẽ xét xử ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á -DAB) cùng 24 người khác bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 25-12.

Gây thiệt hại 3608 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị xét xử tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với khung hình phạt 20 năm đến tù chung thân.



Thông tin từ TAND TP HCM, chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM). Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, Ngân hàng Đông Á được xác định là nguyên đơn dân sự. Ngoài 27 tổ chức thì có 306 cá nhân được triệu tập đến tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ông Phan Văn Anh Vũ trong một phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.

Để bù đắp số tiền thu khống, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn có nhiều hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho DAB.

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình được xác định đã gây ra tổng thiệt hại của vụ án này là 3608 tỉ đồng bao gồm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỉ đồng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỉ đồng, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỉ đồng đồng.

Cấu kết với Vũ "nhôm"

Liên quan đến hành vi ông Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỉ đồng, cáo trạng xác định năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng.

Theo lời khai của ông Bình hành động này để để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DAB để Vũ có được 200 tỉ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Tháng 8-2015, ông Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, hơn 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty vốn An Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11-8-2015 Bình bán hơn 13,6 triệu cổ phần DAB cho Vũ với giá 136,5 tỉ đồng, Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Vũ đã trả cho Công ty vốn An Bình 46 tỉ đồng, còn nợ 90,5 tỉ đồng.

Ông Phan Văn Anh Vũ được xác định đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 203 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13.400.000 USD và 90,5 tỉ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.

Mới nộp 13 tỉ đồng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Phan Văn Anh Vũ đề nghị gia đình để trao đổi, thống nhất nộp khắc phục hậu quả 203 tỉ đồng liên quan đến việc mua cổ phần DAB. Từ đề nghị này, Bộ Công an đã cho ông Vũ gặp vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền và anh trai là Phan Văn Anh Tuấn để thống nhất việc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 nộp tiền mặt để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến nay ông Phan Văn Anh Tuấn chỉ mới nộp 13 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho ông Vũ.

Phạm Dũng