Hiền tại cơ quan công an - Ảnh: T. Nguyễn

Ngày 25-8, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Trước đó, Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 1984) với nội dung vào khoảng 20 giờ ngày 12-8, chị T. đứng đón xe ôm về quê ở cầu vượt Quán Bánh. Khi chị T. đang đứng đợi xe, Nguyễn Văn Hiền đi qua và dừng lại hỏi chuyện. Dù không làm xe ôm, nhưng Hiền giới thiệu mình làm nghề xe ôm lâu năm và nhận chở chị T. về với giá rẻ.

Khi chị T. đồng ý lên xe, đối tượng này liền chở chị T. ra giữa cánh đồng ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Tại đây, Hiền đã khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hiền còn cướp 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của nạn nhân. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định Hiền là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Được biết, Hiền đã lập gia đình, hàng ngày làm nghề tự do. Sau khi gây án, Hiền nghĩ không bị lộ nên không bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Hiền trước pháp luật.