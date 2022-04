Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 29-4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt tổng cộng 43 năm tù đối với 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Hữu Lộc (SN 1997), Từ Tân Tiến (SN 1996), Cao Hoàng Hải Ngọc (SN 1996) và Lê Minh Tân Đại Tiến (SN 2000), cùng ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Hữu Lợi (SN 1992) và Ngô Đình Đại (SN 1988), cùng ngụ TP Hải Phòng.



Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều 30-8-2018, Lộc chạy ôtô về đại lý vé số của gia đình ở phường An Thới, TP Phú Quốc thì gặp Dũng chạy xe máy chở Ngọc, còn Đại chạy xe máy một mình chặn đầu ôtô của Lộc.

Đại xuống xe, bước đến bóp cổ Lộc. Thấy người dân đến khuyên can, nhóm Dũng, Ngọc và Đại bỏ đi đến cảng An Thới. Do bị bóp cổ, Lộc bực tức nên điện thoại cho Tân Tiến và Đại Tiến tìm hung khí để đánh trả thù.

Lộc đi mua 2 cây dao rồi đưa cho cho Đại Tiến 1 cây. Sau đó, Đại Tiến chở Lộc vào trong khu vực cảng An Thới thì gặp nhóm của Dũng. Hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Lúc này, Lợi cùng với Tân Tiến cầm hung khí chạy vào tiếp ứng cho Lộc và Đại Tiến. Sau cuộc hỗn chiến, Dũng bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong; Ngọc và Đại bị thương tật lần lượt là 33% và 50%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lộc 16 năm tù, Tân Tiến 8 năm tù, Đại Tiến 12 năm tù về tội giết người. Lợi và Đại mỗi bị cáo lãnh 2 năm 6 tháng tù, Ngọc 2 năm tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài mức án nêu trên, hội đồng xét xử còn buộc Lộc, Tân Tiến và Đại Tiến liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại trên 470 triệu đồng.