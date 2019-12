Ngày 19-12, Công an TP HCM cho biết thanh tra đơn vị này đang lấy lời khai, làm việc với thiếu úy Phạm Thái Vinh (thuộc Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an phường 17, quận Bình Thạnh ) và Nguyễn Hoàng Minh (bảo vệ dân phố thuộc Công an phường 17, quận Bình Thạnh, SN 1987). Công an TP HCM đang làm rõ một số nội dung theo đơn tố giác tội phạm của người dân.

Theo tố giác của C.H.Đ (sinh viên một trường du lịch có trụ sở ở quận Tân Bình) thì tối 17-12, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Thị Nghè (Bình Thạnh) về quận 1 thì bị một nhóm 6 người mặc thường phục yêu cầu tấp vào lề trước số nhà 175 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh.

Trụ sở Công an phường 17 (quận Bình Thạnh), nơi sinh viên C.H.Đ. bị đưa về làm việc



Nhóm người này rút thẻ ngành công an sau đó đưa Đ. cùng xe máy về trụ sở công an phường 17, Bình Thạnh để kiểm tra hành chính. Tại đây, công an tìm thấy trong cặp Đ. một con dao.

Một trong số những người tại đây nói Đ. sẽ bị phạt 10-15 triệu với hành vi tàng trữ hung khí trái phép rồi nói sẽ giúp đỡ Đ. không bị đi tù. Theo tố giác của Đ. thì mức giá người này đưa ra là 10 triệu đồng và giao tiền vào lúc 11 giờ ngày 18-12.

Sau đó, Đ. đã viết giấy mua bán xe với Nguyễn Hoàng Minh với giá 15 triệu đồng và được cho về lúc 0 giờ ngày 18-12.

Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, Giám đốc Công an TP HCM, Trung tướng Lê Đông Phong đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Công an TP HCM tiếp cận người tố giác. Khi Nguyễn Hoàng Minh chạy xe máy ra khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) gặp Đ. thì bị lực lượng thanh tra đưa về trụ sở làm việc.

Tại công an, cả Nguyễn Hoàng Minh và thiếu úy Vinh đều chối bỏ sự việc. Tuy nhiên, sinh viên C.H.Đ. có cung cấp một số đoạn ghi âm trao đổi giữa Đ. và những người liên quan. Hiện Thanh tra Công an TP HCM tiếp tục làm rõ vụ việc.