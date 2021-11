Ngày 21-11, tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) để điều tra về việc liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người bị thương.

Nghi phạm Đậu Đức Thuận và khẩu súng gây án tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, bước đầu Đậu Đức Thuận đã thừa nhận hành vi nổ súng bắn người của mình. Thuận khai nhận vào sáng ngày 20-11, Thuận đi một mình đến quán cà phê House, trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Khi nhìn thấy ông N.Đ.T. (sinh năm 1973, trú tại TP Vinh; là giám đốc của một công ty bất động sản) đang ngồi trong quán cà phê, Thuận liền rút súng bắn một phát.

Ông N.Đ.T. ngồi trong quán cà phê bị Thuận rút súng bắn trọng thương - Ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng, theo lời khai ban đầu của Thuận, là do mâu thuẫn trước đó. "Tôi bắn anh T. một phát, sau đó chạy đi một vòng. Nguyên nhân do mâu thuẫn chuyện tình ái và việc công ty" - Đậu Đức Thuận khai tại cơ quan công an.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20-11 tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An đã xảy ra vụ nổ súng bắn trọng thương 1 người đàn ông. Theo đó, khi người đàn ông đang ở trong quán cà phê thì bị 1 người đàn ông khác đeo khẩu trang bất ngờ xông vào rút súng bắn gục.

Quán cà phê, nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Facebook

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T., là một giám đốc doanh nghiệp. Ông T. bị trúng đạn gãy xương cánh tay trái.

Công an TP Vinh ngay sau đó đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An truy bắt đối tượng gây án, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng bắn người.

Đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi nghi phạm gây ra vụ nổ súng này đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.