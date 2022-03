Ngày 27-3, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa bàn giao Niihama Kenichi (SN 1974, quốc tịch Nhật Bản, Giám đốc tài chính của Công ty TNHH sản xuất SanWa Việt Nam) cho Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc GIang để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản"



Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 25-3, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh V.Th.T. (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là đại diện Công ty TNHH sản xuất SanWa Việt Nam, địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, về việc ngày 14-3, trong quá trình kiểm kê tài sản, Công ty phát hiện bị mất số tiền hơn 268 triệu đồng để trong két sắt. Cùng ngày, Công an huyện Việt Yên đã điều tra làm rõ nghi phạm là Niihama Kenichi về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Niihama Kenichi đã lấy số tiền nêu trên rồi chuyển về Nhật Bản.