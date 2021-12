Chiều 27-12, phiên tòa xét xử ông Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020), ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) bắt đầu phần xét hỏi.



Ông Tất Thành Cang cùng 11 người khác bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Tề Trí Dũng cùng 6 người khác bị truy tố 2 tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Tề Trí Dũng

Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty Sadeco) bị xét xử tội "Tham ô tài sản".Tất cả các bị can này ra tòa do liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty SADECO (công ty con của IPC).

Sau khi đại diện VKSND TP HCM công bố xong bản cáo trạng dài 67 trang, Tề Trí Dũng là bị cáo đầu tiên được xét hỏi. Bị cáo khai làm Tổng giám đốc IPC từ năm 2015 - 2018 và Chủ tịch HĐQT SADECO từ tháng 5-2016 và thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng nêu.

"Tại thời điểm đó, bị cáo nghĩ đây là phát hành cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ, không phải mua bán nên không nhất thiết phải áp dụng việc thẩm định giá, đấu giá. Đến nay, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, bị cáo nhận thức được rằng hành vi của mình là sai" - Tề Trí Dũng nói trước bục khai báo.

Về hành vi "Tham ô tài sản", cáo trạng xác định Tề Trí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, ban kiểm soát cho mình và nhiều người khác. Hành vi này là trái quy định và bị cáo đã chiếm đoạt, sử dụng hơn 1,7 tỉ đồng.

Bị cáo Tất Thành Cang

Theo hồ sơ vụ án, trước và sau khi bị bắt tạm giam, Tề Trí Dũng thừa nhận cùng hai cá nhân khác có được chi các khoản tiền thù lao, thưởng nêu trên. Tề Trí Dũng thừa nhận đã nhận tổng cộng hơn 1,7 tỉ đồng bằng hình thức thông qua các thư ký, nhân viên của Công ty SADECO. Các thư ký nhận tiền mặt từ thủ quỹ rồi giao lại cho Dũng.

Tề Trí Dũng cho rằng đây là tiền kinh phí hoạt động của HĐQT Công ty SADECO, nhưng không có bất kỳ tài liệu chứng minh công ty giao nhiệm vụ cho Dũng và những người khác về hoạt động cụ thể chi bằng tiền mặt hoặc lợi ích vật chất khác.

Tề Trí Dũng khai số tiền 1,7 tỉ đồng đã sử dụng để hỗ trợ bà con nghèo nhân dịp khánh thành cầu Tắc Cạn (Long An); hỗ trợ người ốm, hỗ trợ các đoàn công tác, chi quà Tết. Đây là lời khai một chiều từ Tế Trí Dũng, không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh.

Cơ quan điều tra đã làm rõ trong việc Công ty SADECO phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, Tề Trí Dũng đã đóng vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện các thủ tục hợp tác, chủ trương hợp tác với Công ty Nguyễn Kim đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho công ty này với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ trong vụ án này, ông Tề Trí Dũng biết rõ việc sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, với tài sản bị định giá thấp, sai quy định để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần, thấp hơn giá trị của Công ty SADECO, gây thiệt hại 1.103 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Tề Trí Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO, bị cáo này là người chủ trương thực hiện việc sử dụng tiền của công ty đi tham quan, du lịch dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập. Bị cáo này đã trực tiếp tham gia chuyến đi, biết rõ thành phần tham gia trong đó có những người đi du lịch không đúng đối tượng được duyệt chi. Việc tham quan, du lịch đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 3,8 tỉ đồng.

Sau khi hỏi Tề Trí Dũng, HĐXX cũng hỏi đại diện UBND TP HCM, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp TP HCM về việc 2 cơ quan này đã trả lời như thế nào khi IPC hỏi ý kiến về phát hành cổ phần SADECO cho Nguyễn Kim.

Đại diện hai cơ quan này đều trả lời, đã đề nghị IPC căn cứ vốn của doanh nghiệp để thực hiện theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà nước. Đồng thời, IPC sẽ chịu trách nhiệm xem xét, quyết định phương án phát hành cổ phần.

Ngày 28-12, phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi, dự kiến kết thúc vào ngày 10-1-2022.