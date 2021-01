Ngày 15-1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm đã gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do Hoàng Văn Trưởng (SN 1984, tức Trưởng hàng, trú tại TP Hải Dương) cầm đầu.



Trưởng "hàng" tại cơ quan công an năm 2015

Bốn đối tượng liên quan băng nhóm do Trưởng cầm đầu, gồm: Phùng Đức Tâm (SN 1987), Đinh Văn Long (SN 1991); Trần Khắc Quý (SN 1973) cùng ở tỉnh Hải Dương và Trần Thanh Thức (SN 1988, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương bước đầu xác định Trưởng là đối tượng chủ mưu cầm đầu, cùng đồng bọn đã gây ra các vụ án cưỡng đoạt tài sản; gây rối trật tự công cộng; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Không những thế, băng nhóm này còn có các biểu hiện hoạt động hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, các đối tượng này đe dọa, gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường… phải nộp tiền hàng tháng cho chúng.

Nhóm đối tượng đã đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp cho chúng...