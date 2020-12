Ngày 30-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (thường gọi là Ngọc "Rambo"; SN 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Phùng Văn Hùng (SN 1998, trú tại thôn Nghè, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Trung Dũng (SN 1990, trú tại tổ 5, phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật". Đồng thời, ra lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Ngọc để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lê Thanh Ngọc (thường gọi là Ngọc "Rambo") - Ảnh cắt từ clip

Theo công an, ngày 16-8, Lê Thanh Ngọc và Phùng Văn Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với N.T.A. (SN 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã quay video và đăng tải lên kênh Youtube.

Ngọc "Rambo" được biết đến là người có nhiều hình xăm trên cơ thể, thường đeo nhiều dây chuyền vàng. Ngọc "Rambo" có nhiều clip chung với một số người được xem là "giang hồ mạng", người này sở hữu trang YouTube với hơn 450.000 người đăng ký. Nhiều người xem Ngọc "Rambo" là một "giang hồ mạng", hiện tượng mạng.