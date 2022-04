Ngày 30-4, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân Anh (46 tuổi, trú xã Diễn Hạnh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Thị Vân Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đối tượng tự nhận là phóng viên và có thẻ nhà báo của Báo Thanh tra. Người này nói có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ lãnh đạo trung ương và tỉnh Nghệ An nên có thể giúp người dân chuyển đổi giấy tờ từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Sau một thời gian xác minh, lúc 9 giờ ngày 27-4, tại xã Diễn Hạnh, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Nguyễn Thị Vân Anh, thu giữ 53 sổ đỏ giả và 2 điện thoại di động.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 4-2022, Nguyễn Thị Vân Anh đã giả danh phóng viên Báo Thanh tra để nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cho 5 bị hại trên địa bàn huyện Diễn Châu và một số địa phương khác. Bước đầu, cơ quan công an xác định với việc làm sổ đỏ giả, Nguyễn Thị Vân Anh đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 9 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.