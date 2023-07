Tối 18-7, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được Lâm Thượng (SN 2003; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Văn Đặng (SN 2003; ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên Quốc lộ N2 vào khuya 15-7 vừa qua.



Bước đầu, Thượng và Đặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời, lực lượng công an đã thu giữ 1 điện thoại di động, 1 khẩu súng nhựa, 1 xe máy (phương tiện 2 đối tượng dùng gây án) và 1 chiếc vòng đeo cổ (của bị hại).



Lâm Thượng và Võ Văn Đặng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khuya 15-7, trên tuyến Quốc Lộ N2 (đoạn thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), chị N.T.T. (SN 1994; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) chạy xe máy một mình theo hướng từ huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) về huyện Tháp Mười thì bị 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên ép xe khiến chị T. té ngã.



Sau đó, đối tượng dùng vật giống súng đe dọa, cướp lấy tài sản của chị T., gồm: 1 điện thoại di động, 1 vòng cổ, 1 thẻ ngân hàng và 1 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ cướp, 2 đối tượng lên xe tẩu thoát về hướng huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tháp Mười đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an tỉnh Long An triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng gây án.

Đến 16 giờ ngày 18-7, Thượng và Đặng đã bị bắt khi cả 2 đang lẫn trốn tại 2 nhà trọ trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.