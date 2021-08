Ngày 25-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Giang Nam (SN 1975, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Cao Thị Huyền Trang (SN 2003, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Bùi Thị Huyền T. (SN 2004, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) về các hành vi "Không tố giác tội phạm" và "Chiếm đoạt chất ma túy".



Các bị can trong vụ án - Ảnh: L..Nh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 9 giờ sáng 1-8, tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của phường Thổ Quan và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ trước số nhà 201 Khâm Thiên đã dừng, kiểm tra xe ôtô mang BKS 30H - 062.22. Trong xe lúc này có Trần Giang Nam, Cao Thị Huyền Trang và Bùi Thị Huyền T.. Kiểm tra túi nilon màu đen mà người phụ nữ mang theo, cơ quan Công an tìm thấy 1 túi nilon đựng ma túy loại Ketamine và Methamphetamine.

Ngay khi bị kiểm tra, Trần Giang Nam thừa nhận số ma túy cơ quan công an phát hiện là của mình nhưng không hiểu sao lại ở trong xe. Khai với công an, 2 bị can nữ cho biết trước đó đã trộm ma túy của Nam cho vào túi xách để mang về sử dụng.



Trần Giang Nam cùng tang vật vụ án - Ảnh: L.Nh.

Ngoài ra, Cao Thị Huyền Trang và Bùi Thị Huyền T. còn khai nhận vào ngày 10-7, cả hai đến nhà Nam tại ngõ Chiến Thắng, phường Thổ Quan để sử dụng ma túy. Tại đây, 2 nữ bị can này biết nhà Nam có nhiều ma túy nên nảy ý định sẽ lấy trộm.



Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Giang Nam, thu giữ nhiều ma túy cất giấu tại gầm giường, tủ quần áo... Tổng khối lượng hơn 8 kg ma tuý và 1 khẩu súng cùng gần 50 viên đạn.

Bước đầu, Trần Giang Nam khai nhận số ma túy trên anh ta mua về đến bán lại kiếm lời.