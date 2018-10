Ham trai Tây, quý bà Sài Gòn mất 200 triệu đồng

12/10/2018 10:25

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 –TP HCM cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM mở rộng điều tra về một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tính quốc tế. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tạm giữ hai đối tượng quốc tịch nước ngoài để đấu tranh, làm rõ đơn tố cáo của nạn nhân.



Bà N.T.M.C (58 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú TP HCM) đến công an trình báo bà chính là nạn nhân của băng này. Theo đó, tháng 7-2018, thông qua mạng xã hội facebook, bà có quen một người đàn ông quốc tịch nước ngoài giới thiệu tên Mark Bush, người Mỹ. Quá trình trao đổi trên mạng, 2 người tỏ ra thân thiết và dần hứa hẹn chuyện tình cảm với nhau.

Chiêu thức gửi quà có tiền được sử dụng khá phổ biến nhưng nhiều người vẫn bị lừa

Sau một thời gian tâm sự, Mark Bush thông báo sẽ gửi cho bà C. gói quà, bên trong chứa số tiền 350.000 USD để bày tỏ tấm lòng cũng như thể hiện tình cảm với "bạn đời". Với những lời nói có cánh, bà C. không mảy may nghi ngờ.

Vài ngày sau, bà C nhận được một thư điện tử của người giới thiệu là nhân viên Công ty Global Securuty Asia để yêu cầu bà chuyển khoản tiền làm phí vận chuyển gói quà về Việt Nam. Sau đó, có nhiều cuộc điện thoại gọi đến xưng là nhân viên công ty giao – nhận, đề nghị bà C. chuyển tiền phí để được nhận gói quà chứa tiền mặt từ Mỹ về.

Bà C. đã nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản mà những người gọi điện đã hướng dẫn, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Sau đó vẫn có người gọi điện yêu cầu bà C. phải chuyển thêm 3.500 USD mới được nhận gói quà.

Nghi ngờ, bà C. đã hẹn gặp đưa tiền trực tiếp để nhận gói quà đồng thời báo công an. Chiều 8-10, bà C. gặp 2 đối tượng gốc Phi ở một khách sạn tại quận 1 giao nhận tiền, quà thì lực lượng công an phục kích bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Phạm Dũng