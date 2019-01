Hàng chục "cậu ấm, cô chiêu" phê ma túy trong quán bar

16/01/2019 13:43

Ngày 16-1, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ một nhóm thanh niên tàng trữ và sử dụng ma túy trong một quán bar.



Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an phường 3 (TP Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra quán bar Diamond (đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3) do Nguyễn Bảo Anh (30 tuổi) làm chủ.

Những thanh niên nghi sử dụng ma tuý trong quán bar. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tại đậy, lực lượng phát hiện có đến 35 thanh niên (gồm 21 nam, 14 nữ) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vật dụng chứa chất màu trắng, nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh thì phát hiện có đến 11 người dương tính với chất ma túy.

Lực lượng công an đã đưa nhóm đối tượng trên cùng tang vật về cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý.

Ca Linh