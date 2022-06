Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Anh Thương (29 tuổi; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Phạm Duy Khánh (28 tuổi; ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".



Các đối tượng liên quan dương tính với chất ma túy

Đối tượng Phạm Duy Khánh

Lực lượng công an đang thu giữ tang vật bên trong phòng đối tượng Khánh

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 24-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính khu chung cư Marina tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên.

Đối tượng Trần Anh Thương

Tang vật thu giữ

Qua kiểm tra, công an phát hiện 17 đối tượng nam, nữ từ 16 - 38 tuổi đang ở trong 3 phòng đang có hành vi sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng nghi vấn chất ma túy, 19 điện thoại di động các loại, hơn 130 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.



Qua xét nghiệm nhanh, kết quả xác định Thương, Khánh cùng 9 đối tượng dương tính với ma túy.