Ngày 11-3, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười trên địa bàn.



Nhiều khách, nhân viên của bar E.C.P bị phát hiện dương tính chất ma túy

Công an phát hiện nhiều bóng cười, bảng báo giá bóng cười cho khách của quán bar hoạt động không phép

Trước đó, 0 giờ 5 phút ngày 11-3, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) kiểm tra hành chính quán bar E.C.P (số 338/01 đường Hoàng Diệu) do Lê Ngọc A.N (SN 1993, trú quận Sơn Trà) làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện có 15 người bao gồm cả khách và nhân viên của cơ sở cùng 1 bình chứa khí cười, nhiều dụng cụ để chiết tách và 19 vỏ bóng đã qua sử dụng và bảng báo giá bóng cười cho khách.

Test nhanh ma túy, Công an phát hiện 5 khách và 2 nhân viên dương tính với chất ma tuý. Được biết, cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh.