Xuyên lễ truy vết tội phạm

Theo Bộ Công an, để bắt giữ được những đối tượng này, trinh sát C02 phải rất vất vả theo dõi trong thời gian dài. Yếu tố quan trọng nữa là sự phối hợp nhịp nhàng với công an các tỉnh, thành như Công an TP HCM, Đồng Nai, Yên Bái, Tây Ninh...

Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về nhóm truy nã sử dụng vũ khí quân dụng giết người đang trốn trên địa bàn tỉnh, các trinh sát đã không quản ngày đêm để lần tìm manh mối. Việc đeo bám dấu vết tội phạm diễn ra xuyên lễ 30-4 và 1-5.

Đồng thời, lãnh đạo công an tỉnh đặt yêu cầu phối hợp với C02 và Công an tỉnh Yên Bái lên phương án bắt giữ các đối tượng nhưng phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và lực lượng công an.