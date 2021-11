Công an TP HCM cho biết từ ngày 22 đến 28-11, Công an TP HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị này.



Cụ thể, 2 thủ tục thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, gồm trình báo mất hộ chiếu phổ thông và thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại TP HCM qua trang thông tin điện tử.

Công an TP HCM cấp căn cước công dân trên xe lưu động

Hai thủ tục thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, gồm thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; thủ tục thông báo khai báo vũ khí thô sơ.

Một thủ tục thực hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt là cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Một thủ tục thực hiện tại công an quận, huyện và TP Thủ Đức là đăng ký cấp biển số xe và 3 thủ tục thực hiện tại công an phường, xã, thị trấn, gồm khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại TP HCM bằng Phiếu khai báo tạm trú, đăng ký tạm trú tại công an cấp xã, đăng ký thường trú trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Công an TP HCM yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, nhằm hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.