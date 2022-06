Trưa 28-6, sau một buổi xét xử, TAND TP HCM quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" xuyên biên giới Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Lý Quyên (SN 1987); Phan Trương Thanh Bình (SN 2000); Nguyễn Tiến Tài (SN 1991); Trần Huyền Thành (SN 2000, cùng quê Khánh Hòa) tổ chức.

Quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều tình tiết cần cơ quan điều tra làm rõ nên đã đưa ra quyết định như trên.

Theo cáo trạng, ngày 2-2-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận 12 và quận Bình Thạnh phát hiện Quyên lái xe máy chở Bình có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại ngã tư đường Tân Thới Hiệp và Nguyễn Thị Đặng (phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Bình, Quyên bị bắt giữ cùng 14 bánh heroin, khối lượng hơn 4,9 kg.



Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 28-6.

Khám xét khẩn cấp nơi ở hai người này tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, công an thu giữ hơn 69,7 kg ma túy loại MA; hơn 31,6 kg heroin; 34,4 kg ma túy loại MDMA và hơn 4,8 kg ma túy loại ketamine và 35 viên đạn quân dụng chưa sử dụng.

Tại thời điểm khám xét còn có Tài, Thành. Cả hai khai làm thuê cho Quyên và đã phụ giúp vận chuyển số ma túy trên.

Quá trình điều tra, hồ sơ thể hiện năm 2018 Quyên sang Campuchia có quen biết với người đàn ông tên Quang (không rõ lai lịch). Tháng 11-2020, Quang kêu Quyên từ Nha Trang đến TP HCM thuê nhà để bán quần áo cũ từ Campuchia chuyển về.

Do quần áo cũ Quang gửi về không bán được nên Quang đã gửi ma túy cho Quyên đi giao và trả công. Phụ giúp Quyên mua bán quần áo cũ và vận chuyển ma túy còn có Bình (bạn Quyên), Tài, Thành (cháu ruột Quyên). Quyên trả công cho Bình, Tài và Thành bằng việc lo ăn và cho tiền tiêu xài. Quyên đã 3 lần vận chuyển ma túy cho Quang.