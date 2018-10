07/10/2018 10:31

Sáng 7-10, Công an quận 8, TP HCM cho biết đang xác minh, làm rõ vụ đánh, chém nhau trên cầu Nhị Thiên Đường (phường 5, quận 8) vào đêm 6-10.



Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 6-10, người dân khu vực cầu Nhị Thiên Đường và người lưu thông trên đường đã hoảng sợ bỏ chạy khi thấy hai nhóm thanh niên cầm hung khí "giáp lá cà".

Hai nhóm hỗn chiến trên cầu Nhị Thiên Đường

Một người dân địa phương cho biết hàng chục thanh niên cầm mã tấu, tuýp sắt dàn trận rồi lao vào hỗn chiến. Nhà dân ven đường đã vội đóng cửa và gọi điện báo công an. Nhận tin báo, Công an phường 5 và Công an quận 8 nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường khiến cả hai nhóm nháo nhào tháo chạy. Công an đã tạm giữ 7 đối tượng của hai phe để lấy lời khai, xác minh vụ việc.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định hai nhóm này ở huyện Bình Chánh, có mâu thuẫn nên lên mạng hẹn gặp nhau tại cầu Nhị Thiên Đường để giải quyết. Sau khi bàn bạc, hai nhóm đem mã tấu đến cầu Nhị Thiên Đường dàn trận đánh nhau nhưng và bỏ chạy khi bị công an phát hiện, có vài người trong nhóm bị thương nhẹ.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Dũng