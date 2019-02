“Hot girl” tạm trú gần trường ĐH để làm giấy tờ giả tráo người thi hộ

21/02/2019 10:03

Sáng 21-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Mỹ Duyên (26 tuổi; ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Chân dung "hot girl" Lê Thị Mỹ Duyên

Theo kết quả điều tra bước đầu, bị can Duyên tạm trú ở gần Trường ĐH Đồng Tháp (khóm 6, phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) rồi thực hiện hành vi làm giả giấy CMND, thẻ sinh viên, thẻ dự thi của Trường ĐH Đồng Tháp với mục đích tráo người thi hộ trong các kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2, 3 do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức.

Cơ quan An ninh điều tra thi lệnh bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Duyên

Cụ thể, Duyên đã làm giả các loại giấy tờ giúp cho hàng chục sinh viên tráo người thi hộ nhằm thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.





Tin - ảnh: Nha Mân