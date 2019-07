Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

25/07/2019 16:41

Chiều ngày 25-7, Lê Quang Đông, Trưởng công an xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn có vụ việc 1 kẻ lạ mặt cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng Vietcombank đóng trên địa bàn uy hiểm nhân viên ngân hàng nhằm cướp tiền.



Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 25-7, tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, bất ngờ có một kẻ lạ mặt đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo chống nắng trùm đầu xông vào cướp ngân hàng.

Người này đã dùng súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch hòng cướp tiền. Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng lập tức vào can thiệp.

"Lúc này, giữa 2 bên xảy ra giằng co và có tiếng súng vang lên. Một phát đạt sượt chân ông bảo vệ khiến người này bị thương nhẹ. Kẻ lạ mặt đã thoát ra và chạy trốn khỏi hiện trường"- ông Đông nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hải Yến đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc tới Công an huyện Tĩnh Gia thực hiện khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy tìm hung thủ.

Tuấn Minh