Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Dũy Ân (SN 2001; ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Khởi (SN 1972; ngụ huyện An Biên), hành nghề thu mua tôm.

Phạm Dũy Ân tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không tiền tiêu xài và trả nợ nên Ân nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Khởi vì biết người này khi đi thu mua tôm sẽ mang theo nhiều tiền.

Rạng sáng 28-3, Ân lấy dao giấu trong người rồi đi bộ đến đoạn đường vắng, sau đó điện thoại cho ông Khởi đến để bán tôm. Khi ông Khởi vừa chạy xe đến, Ân xông tới dùng dao kè vào cổ, khống chế buộc nạn nhân đưa cặp tiền bên trong có hơn 57 triệu đồng.

Ông Khởi quăng cặp tiền xuống đất rồi giằng co với Ân, đồng thời hô hoán "cướp, cướp". Sợ bị phát hiện, Ân cầm dao đâm 2 nhát trúng vào tay và vai làm ông Khởi bị trọng thương. Chưa kịp lấy cặp tiền, Ân bỏ trốn vào rừng phòng hộ ven biển.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an xã Tây Yên đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện An Biên nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm. Sau 3 giờ gây án, Ân đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng đước ven biển.